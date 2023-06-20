Сколько рублей штрафов заплатили компании, допустившие утечку данных россиян

Сколько рублей штрафов заплатили компании, допустившие утечку данных россиянНе сущие копейки, но и не то чтобы очень много
Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер объявил о значительных штрафах, наложенных на компании, допустившие утечки персональных данных россиян.
Общая сумма денежных взысканий составила почти 3,5 млн рублей. В прошлом году судами были наложены штрафы в размере 2,15 млн рублей, а за первые полгода 2023-го — 1,3 млн рублей.
Роскомнадзор также сообщил, что с начала текущего года в России было зарегистрировано более 70 случаев утечки персональных данных. Эти нарушения привели к попаданию около 200 млн записей о россиянах в Сеть.
Стоит, правда, отметить, что в 2022-м Роскомнадзор зафиксировал более 150 масштабных случаев утечек данных в России. Эти нарушения вызывают вопросы о безопасности и защищённости личной информации граждан.
Именно из-за того, что её утечка является серьёзной угрозой для конфиденциальности и безопасности людей, Роскомнадзор продолжает активно контролировать и штрафовать компании, нарушающие правила обработки и защиты личных данных.