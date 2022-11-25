Сколько сайтов заблокировал Роскомнадзор за последние три месяца

Выяснилось, что «счастливчиками» оказались аж 89 тыс веб-ресурсов — все они были либо заблокированы, либо и вовсе удалены. Это, по данным регулятора, на 29% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

В Роскомнадзоре заявили, что чаще остальных в III квартале блокировались материалы с «пронаркотическим контентом» — всего 22 000 материалов. Следом за ними идут материалы, связанные с азартными играми — их число достигло 20 000: