Наука и технологии
15:49, 25 ноября 2022
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Сколько сайтов заблокировал Роскомнадзор за последние три месяца

Есть даже разбивка на категории

Роскомнадзор поделился итогами прошедшего III квартала 2022 года. Ведомство раскрыло число веб-страниц, которые были заблокированы за этот период.

Сколько сайтов заблокировал Роскомнадзор за последние три месяца

Фото: Известия

Выяснилось, что «счастливчиками» оказались аж 89 тыс веб-ресурсов — все они были либо заблокированы, либо и вовсе удалены. Это, по данным регулятора, на 29% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

В Роскомнадзоре заявили, что чаще остальных в III квартале блокировались материалы с «пронаркотическим контентом» — всего 22 000 материалов. Следом за ними идут материалы, связанные с азартными играми — их число достигло 20 000:

Сколько сайтов заблокировал Роскомнадзор за последние три месяца

Роскомнадзор

Таким же количество заблокированных ресурсов, замыкая тройку лидеров, может «похвастаться» тематика фейков о специальной военной операции.

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