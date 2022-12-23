Сколько сотрудников в России «выгорают» на работе раз в месяц

Сколько сотрудников в России «выгорают» на работе раз в месяцПоказало исследование центра «Зарплаты.ру» и «Группы Ренессанс страхование»
Исследование показало, что в 24% российских компаний сотрудники «выгорают» раз в месяц. Центр «Зарплаты.ру» совместно с «Группой Ренессанс страхование» провели исследование, чтобы выяснить, как обстоят дела у сотрудников российских компаний в отношении психологического самочувствия. Речь идёт о «выгорании» сотрудников и частоты появления этого состояния.
Фото: Bizjournals.com
Причинами «выгорания» сотрудников опрошенные руководители назвали бесконечный поток задач — об этом рассказали 67% работодателей, сжатые сроки — 56%, конфликты в офисе — 46%. По словам 80% руководителей, их сотрудники сталкиваются со стрессом и «выгоранием» регулярно.
В каждой второй компании сотрудники сталкиваются с таким состоянием раз в полгода — 46%, компаний, в которых сотрудники «выгорают» раз в год, оказалось 24%. У такого же количества владельцев бизнеса «выгорание» сотрудников происходит раз в месяц. А у 6% руководителей сотрудники устают от работы и подвержены стрессу раз в неделю и даже почти каждый день.
Чтобы исправить ситуацию, в компаниях руководство проводит личные беседы с сотрудниками и помогает решать проблемы — 57%, предоставляют дополнительные дни отдыха — 46%, предоставляют ДМС — 28%, нанимают корпоративного психолога — 26%.
В результате «выгорания» сотрудники становятся раздражительными в 72% компаний, менее продуктивными — в 69%, становятся подвержены пессимизму в 61%, растёт тревожность в 52% компаний, остро реагируют на критику в 51%. Большая часть руководителей и владельцев бизнеса считают, что ответственность за такую реакцию на стресс лежит на бизнесе — 84%.
По мнению работодателей, сотрудникам помогают чувствовать себя уверенно на работе заработная плата — 81%, хороший руководитель — 69% и наличие ДМС — 66%.