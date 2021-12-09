Сколько стоит билет на космодром Восточный

Наука и технологии
Сегодня в 07:34
1 мин.
Сколько стоит билет на космодром ВосточныйОказалось, не так уж и дорого
Накануне студент МФТИ пожаловался Владимиру Путину на слишком высокую стоимость тура на космодром Восточный — около 100 тыс рублей за 3-4 дня пребывания там.
Теперь же с официальным комментарием по этому поводу выступили представители Роскосмоса. По их словам, стоимость непосредственно посещения космодрома «не превышает 10 тыс рублей для взрослых и 5 тыс рублей — для детей».
Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный согласно приложению к приказу ФГУП "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) <...> для взрослых граждан России с учётом услуг туроператора составляет менее 10 тыс рублей, на ребёнка — не более 5 тыс рублей.
Роскосмос
При этом в госкорпорации отметили, что из-за жёстких ограничений, связанных с пандемией COVID-19, въезд на территорию ЗАТО «Циолковский» строго ограничен ещё с апреля 2020 года.
Источник: Интерфакс