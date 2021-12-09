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Сколько стоит билет на космодром Восточный

Оказалось, не так уж и дорого

Накануне студент МФТИ пожаловался Владимиру Путину на слишком высокую стоимость тура на космодром Восточный — около 100 тыс рублей за 3-4 дня пребывания там.