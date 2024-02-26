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Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2024, 08:07
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Сколько стоят все запчасти, из которых собираются шлемы Apple Vision Pro

Особенно дорогими получились дисплеи
Слухи вокруг первого AR/VR-шлема от Apple нарастают, и самый горячий вопрос – цена. Она составит целых $3499!

Но что же внутри настолько дорогого девайса? Аналитики Omdia подсчитали, что только запчасти для шлема обходятся Apple более чем в $1500.

Главный вор вашего бюджета – пара экранов! Два микро-OLED дисплея с разрешением 4K (от Sony, между прочим) стоят по $228 каждый – итого почти $500. Неудивительно, что Apple хочет найти более дешевых поставщиков, но это уже для будущих моделей.

О других компонентах точных цифр нет, но львиную долю из оставшейся тысячи, видимо, съедают процессоры M2 и R1 – мозги шлема. А ведь это еще без учета разработки, упаковки, рекламы и, конечно же, прибыли самой Apple.

Кстати, более дешевая гарнитура версия находится в разработке – она получит более скромный дисплей, а чип попроще, как в iPhone. Но вряд ли устройство появится на полках раньше 2025 года.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple