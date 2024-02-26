Сколько стоят все запчасти, из которых собираются шлемы Apple Vision Pro

Сколько стоят все запчасти, из которых собираются шлемы Apple Vision ProОсобенно дорогими получились дисплеи
Но что же внутри настолько дорогого девайса? Аналитики Omdia подсчитали, что только запчасти для шлема обходятся Apple более чем в $1500.
Главный вор вашего бюджета – пара экранов! Два микро-OLED дисплея с разрешением 4K (от Sony, между прочим) стоят по $228 каждый – итого почти $500. Неудивительно, что Apple хочет найти более дешевых поставщиков, но это уже для будущих моделей.
О других компонентах точных цифр нет, но львиную долю из оставшейся тысячи, видимо, съедают процессоры M2 и R1 – мозги шлема. А ведь это еще без учета разработки, упаковки, рекламы и, конечно же, прибыли самой Apple.
Кстати, более дешевая гарнитура версия находится в разработке – она получит более скромный дисплей, а чип попроще, как в iPhone. Но вряд ли устройство появится на полках раньше 2025 года.