Сколько ТБ весит карма всех людей на планете

Если представить, что каждый человек делает около 160 значимых выборов в день и каждый из них занимает 1 КБ данных, то за всю жизнь одного человека накопится около 2.78 ГБ информации.

При текущем населении планеты в 6 млрд человек, для хранения данных о карме потребуется примерно 16 000 000 ТБ. Если же учесть всех людей, когда-либо живших на Земле, то этот объём увеличится до 317 000 000 ТБ.

Для сравнения, такие объёмы данных сопоставимы с 317 хранилищами данных YouTube, который, по оценкам, занимает около 1 ЭБ места. Получается, что «небесная канцелярия» требует колоссальных объёмов памяти, чтобы учитывать все действия каждого из нас.