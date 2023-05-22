Сколько тратит Apple на производство одного AR-шлема

Информация о стоимости материалов для грядущего шлема Apple была получена из нескольких источников, каждый из которых предоставил свой взгляд на вопрос.

Один из отчётов, подводящий итоги информации от Minsheng Electronics, предполагает, что во второй половине этого года планируется произвести около 400 000 — 500 000 единиц шлема.

Отчёт упоминает операционную систему rOS (хотя это вряд ли будет официальное название) и подчёркивает поддержку в ней широкого спектра приложений, включая игры, программы для редактирования аудо и видео, а также офисные инструменты.

Кроме того, в статье упоминается возможная проблема совместимости между rOS (xrOS) и iOS, но без какой-либо конкретики.

Стоимость материалов, согласно статье, составляет примерно $1400 долларов, а с учётом расходов на доставку, и все $1600.

Отметим, что ранее инсайдеры сообщили, что Apple планирует продавать свою первую VR/AR-гарнитуру за $3000.