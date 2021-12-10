Сколько у Украины истребителей

Основой для него стал издаваемый FlightGlobal справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022. Согласно материалу, на сегодняшний день у Киева имеется 43 лёгких истребителя МиГ-29, 12 фронтовых бомбардировщика Су-24, 17 штурмовых Су-25 и 26 тяжёлых истребителя Су-27. И это без учёта учебно-тренировочных самолётов.

Вместе с тем украинским Воздушным силам приписывают 15 вертолётов Ми-8.

Напомним, что ранее в сети также появлялся материал, в котором польские журналисты заявляют о плачевном состоянии украинского «бога войны» — артиллерии. Связано это как с неудовлетворительными условиями хранения, так и с сомнительным качеством обслуживания.