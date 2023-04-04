Сколько уехавших работать за границу россиян захотели вернуться в ближайшее время

Сколько уехавших работать за границу россиян захотели вернуться в ближайшее времяЭто 62% из более чем 7 тысяч респондентов
Крупная компания стратегического консалтинга «Яков и Партнёры» совместно с сервисом поиска работы hh.ru провели исследование, в ходе которого выяснилось, какое количество россиян, уехавших работать за границу в 2022 году, готовы вернуться в Россию в ближайшее время.
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Стало известно, что главными факторами выбора того или иного места работы остаются финансовая стабильность работодателя и денежная компенсация за труд. Кроме того, на настроения респондентов влияют и карьерные перспективы.
В опросе приняли участие более 7 тысяч соискателей и более 220 работодателей по всей России. В целом 62% участников опроса выразили желание вернуться в Россию в ближайшее время.
Кроме вышеуказанных причин возвращения домой, респонденты называли личные обстоятельства, более привлекательные карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране.
В рамках опроса исследователи также изучили, в какие страны россияне предпочитали переезжать для трудоустройства в 2022 году (по степени убывания интереса):
- Канада.
- США.
- Кипр.
- Турция.
- Германия.
- Беларусь.
- Грузия.
- Казахстан.
- Узбекистан.
- Азербайджан.
Ещё большее число людей, уже работающих за границей, высказались о готовности вернуться в страну: 62% респондентов. Среди основных причин они выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране.