Сколько уехавших работать за границу россиян захотели вернуться в ближайшее время

Стало известно, что главными факторами выбора того или иного места работы остаются финансовая стабильность работодателя и денежная компенсация за труд. Кроме того, на настроения респондентов влияют и карьерные перспективы.

В опросе приняли участие более 7 тысяч соискателей и более 220 работодателей по всей России. В целом 62% участников опроса выразили желание вернуться в Россию в ближайшее время.

Кроме вышеуказанных причин возвращения домой, респонденты называли личные обстоятельства, более привлекательные карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране.

В рамках опроса исследователи также изучили, в какие страны россияне предпочитали переезжать для трудоустройства в 2022 году (по степени убывания интереса):