Сколько весит Млечный Путь? Учёные выяснили, что в два раза меньше, чем считалось ранее

Специалисты использовали данные, полученные с помощью наземных телескопов для обзора неба APOGEE и LAMOST, а также космической обсерватории GAIA Европейского космического агентства. С их помощью они оценили ключевые параметры нашей Галактики.

Анализ показал, что масса Млечного Пути составляет около 805 млрд солнечных масс, что почти в два раза меньше предыдущей оценки.

Сообщается, что в рамках исследования были собраны данные о 254 882 ярких красных гигантах — крупных звёздах с большой светимостью, которые формируются в процессе эволюции из звёзд средней массы.

Астрофизики использовали этот массив данных для точного измерения кривой вращения Млечного Пути, то есть зависимости орбитальной скорости звёзд и газа в галактике от расстояния до её центра.

В свою очередь на основе кривой вращения астрофизики создали модель массы Млечного Пути. Анализ показал, что масса Галактики примерно в 805 млрд раз превышает массу Солнца.