Сколько владельцев компьютеров до сих пор покупают игры на дисках?

В сети появилось интересная информация от специалистов MY.GAMES. Они, в рамках исследования «Портрет российского геймера 2020», выяснили, какое количество владельцев компьютеров продолжают покупать игры на дисках.

Стоит отметить, что всё исследование включает в себя около 2 тыс опрошенных в возрасте от 15 до 44 лет. При этом место нашлось как мобильным игрокам, так и любителям поиграть на ПК и консолях.

В итоге выяснилось, что лишь 15% геймеров покупают игры в офлайновом формате, рассказали Ferra.ru представители MY.GAMES. При этом ещё в августе 2019 года их было 22%.

При этом наибольшей популярностью среди ПК-игроков пользуются «королевские битвы», «выживалки», MOBA, спортивные симуляторы и игры-песочницы. При этом около половины опрошенных младше 24 лет предпочитают крафт-игры и сурвайвалы, а те, кому больше 35 лет — стратегии и коллекционные карточные игры.