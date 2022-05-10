Сколько времени нужно человеку, чтобы по-настоящему отдохнуть от работы

На работе обычно мы устаем не столько физически, сколько психологически. Основная причина желания отдохнуть — это психологические нагрузки. На человека влияет большой объём рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаём от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически.