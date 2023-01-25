Сколько времени нужно для обучения украинских военных работе на немецких танках Leopard 2

Сколько времени нужно для обучения украинских военных работе на немецких танках Leopard 2Рассказали западные военные
Чтобы подготовить экипаж танка Leopard 2, нужно 6 недель, а для обучения ремонтников — 1 год. Западные офицеры в отставке рассказали, сколько времени требуется для обучения украинских экипажей работе на немецких танках Leopard 2.
Фото: Militaryanalizer.com
По словам офицера армии США в отставке Мэтью Дули, западные танки — результат «западной философии проектирования», в корне отличающейся от советской. Западные танки тяжелее советских и не имеют автомата заряжания. Экипажи могут быть обучены за 5-6 недель. А вот обучение специалистов по обслуживанию машин может занять до года.
С Дули согласен бывший офицер британской армии Николас Драммонд. Он считает, что Leopard 2 создавали для солдат строчной службы, потому обучение украинских военных должно пройти относительно легко. По его мнению, подготовка технических специалистов потребует больше времени. Драммонд тоже считает, что нужен год.