Сколько всего россиян сменили оператора с сохранением номера

Оказалось, что с момента появления такой возможности в 2013 году, всего ею воспользовались 22,5 млн раз. При этом лишь с начала 2022 года поменяли оператора с сохранением старого номера почти 800 тысяч абонентов.

Стоит отметить, что перенос номера — достаточно простая операция. Достаточно лишь подать соответствующее заявление в офисе, на сайте или в мобильном приложении оператора связи. В течение недели оператор рассмотрит заявку, после чего подготовит договор и новую SIM-карту.

При этом получить новую симку можно как в офисе оператора, так и через курьерскую службу.