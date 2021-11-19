Сколько яиц в неделю есть опасно для здоровья

Так, согласно данным ученых, употребления трех яиц в неделю чревато развитием ряда заболеваний. Дело в том, яичный желток имеет в составе большое количество холестерина.

В рамках научной работы специалисты изучили пищевые пристрастия добровольцев, а также их привычки в отношении здоровья. Упор сделали на тех участниках, которые до исследования не сталкивались с сердечно-сосудистыми болезнями и подробно огласили все свои вредные для здоровья привычки — курение, употребление спиртных напитков и прочее.

В результате было установлено, что у порядка 5400 участников возникли сердечно-сосудистые болезни и 6132 из них умерли от естественных причин в течение 20 лет после начала исследования. Ученые же обратили внимание на воздействие чрезмерного потребления яиц, в особенности желтка.

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