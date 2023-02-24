Сколько японских компаний ушли из России из-за санкций

18:13, 24 февраля 2023
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Сколько японских компаний ушли из России из-за санкцийСообщило японское торговое ведомство
Почти 61% японских компаний ушли из России из-за санкций. Японская организация по развитию внешней торговли JETRO провела опрос среди 198 компаний, которые работали в России на момент начала СВО. Выяснилось, сколько компаний ушли из России, сколько полностью свернули все бизнес-процессы, а сколько осталось.
Фото: Whatsupnewp.com
Согласно данным JETRO, из России в 2022 году ушли 60,6% японских компаний, 35,4% продолжают работать, «как прежде», 4% ушли полностью.
Среди основных причин названы «изменение политики по отношению к РФ со стороны штаб-квартир/представительств в Европе» — 61,7%, опасение репутационных рисков — 60%, логистические проблемы — 48,3%.