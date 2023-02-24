Сколько японских компаний ушли из России из-за санкций

Сообщило японское торговое ведомство

Почти 61% японских компаний ушли из России из-за санкций. Японская организация по развитию внешней торговли JETRO провела опрос среди 198 компаний, которые работали в России на момент начала СВО. Выяснилось, сколько компаний ушли из России, сколько полностью свернули все бизнес-процессы, а сколько осталось.