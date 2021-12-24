Сколько заработали майнеры биткоина за 2021 год

По их данным, речь идёт о миллиардах долларов. Если быть точнее, то о 15 млрд долларов. При этом специалисты подсчитали, что ежедневная прибыль ферм по добыче биткоина достигла 40 млн долларов, а наиболее прибыльный месяц продемонстрировал выручку в 1,75 млрд долларов.

Самым доходным месяцем в 2021 году был признан март, из которых 167 млн долларов — это комиссии за транзакции.

Исследователи также отметили, что ежедневный доход майнеров вырос почти втрое по сравнению с периодом, когда за добытый блок награда выдавалась вдвое меньше.