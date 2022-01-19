Сколько жидкости необходимо выпивать при первых симптомах омикрон-штамма коронавируса

По словам Сметаниной, к первым симптомам омикрон-штамма относятся головная и мышечная боль, общая слабость, першение в горле, высокая температура на фоне интоксикации. В этом случае специалист посоветовала выпивать в день не менее двух литров жидкости, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты.

Для устранения неприятных ощущений в горле Сметанина порекомендовала принимать противомикробные и противовоспалительные средства, а также противовирусные.

Но если в течение трёх дней температура тела держится на уровне 38 градусов, необходимо обратиться к врачу.

«В связи с ростом числа случаев заболевших уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом. Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», — подчеркнула эксперт.

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