Скорлупу яиц предложили использовать для восстановления связок

Ученые использовали передовые методы изображения для изучения того, как мягкая яичная мембрана закреплена за твердой скорлупой. Их цель — применить полученные знания для улучшения реконструктивных хирургических процедур, требующих присоединения мягких, влажных волокон к твердым материалам.

Ученые обнаружили, что на раннем этапе развития яйца, до момента кладки, скорлупа посылает минеральные наношипы в мягкие поверхностные волокна внутренней мембраны. Они существенно увеличивают площадь между материалами, обеспечивая прочное соединение и предотвращая соскальзывание волокон внутри скорлупы.

Ученые считают, что их понимание взаимодействия между скорлупой и мембраной может привести к новым методам в области медицинской и стоматологической реконструктивной хирургии, а также к созданию новых инженерных гибридных композитных материалов с минеральными наношипами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.