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Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 16:07
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Скорлупу яиц предложили использовать для восстановления связок

Проведено исследование
Исследователи из Университета Макгилла в Канаде изучили, как куриное яйцо формирует свою твердую скорлупу, прочно закрепленную к мягкой внутренней мембране. Они утверждают, что эти открытия могут улучшить процедуры реконструктивной хирургии, такие как восстановление разорванных связок, где необходимо соединять мягкие и твердые материалы.
Скорлупу яиц предложили использовать для восстановления связок

© Ferra.ru

Ученые использовали передовые методы изображения для изучения того, как мягкая яичная мембрана закреплена за твердой скорлупой. Их цель — применить полученные знания для улучшения реконструктивных хирургических процедур, требующих присоединения мягких, влажных волокон к твердым материалам.

Ученые обнаружили, что на раннем этапе развития яйца, до момента кладки, скорлупа посылает минеральные наношипы в мягкие поверхностные волокна внутренней мембраны. Они существенно увеличивают площадь между материалами, обеспечивая прочное соединение и предотвращая соскальзывание волокон внутри скорлупы.

Ученые считают, что их понимание взаимодействия между скорлупой и мембраной может привести к новым методам в области медицинской и стоматологической реконструктивной хирургии, а также к созданию новых инженерных гибридных композитных материалов с минеральными наношипами.

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