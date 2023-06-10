Скоро к Земле приблизятся два потенциально опасных астероида

Эти космические тела обозначаются как 1994 XD и 2020 DB5. XD был открыт в 1994 году и 12 июня подлетит к Земле на самое близкое расстояние — 3,2 млн км, что в 8 раз больше расстояния до Луны. DB5, открытый в 2020, приблизится к нашей планете 15 июня на расстояние около 4,4 млн км — в 11 раз дальше Луны.

«А это ещё раз напоминает нам о том, что значительная часть столь же крупных "околоземников" остаются неизвестными. Какой-нибудь из них может неожиданно упасть нам на голову (хотя вероятность низка). P.S. Мы отслеживаем оба астероида в обсерватории ISON-Kitab. А радар "Голдстоун" в Калифорнии планирует уточнить размеры и формы объектов», — сказано в сообщении учёных.