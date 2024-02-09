Скоро на Землю упадёт неисправный спутник. Опасно ли это для людей?

Спутник сведён с орбиты в рамках ликвидации, процесс которой начался ещё в 2011 году. Спутник весом более 2 тонн сгорит атмосфере на высоте 80 км над Землёй. В ЕКА отметили, что падение фрагментов не угрожает людям, так как шанс попадания фрагментов спутника в человека равен 1 на 100 млрд, это в 65 тысяч раз ниже, чем вероятность удара молнии.

К тому же остатки ERS-2, вероятнее всего, упадут в океан.