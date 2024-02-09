Опубликовано 09 февраля 2024, 16:08
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Скоро на Землю упадёт неисправный спутник. Опасно ли это для людей?Объяснило Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что в середине февраля на Землю упадёт вышедший из строя тяжёлый спутник ERS-2. Большая часть сгорит в атмосфере, но немало фрагментов всё же упадёт на Землю.
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Спутник сведён с орбиты в рамках ликвидации, процесс которой начался ещё в 2011 году. Спутник весом более 2 тонн сгорит атмосфере на высоте 80 км над Землёй. В ЕКА отметили, что падение фрагментов не угрожает людям, так как шанс попадания фрагментов спутника в человека равен 1 на 100 млрд, это в 65 тысяч раз ниже, чем вероятность удара молнии.
К тому же остатки ERS-2, вероятнее всего, упадут в океан.