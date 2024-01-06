Скоро появится интернет-магазин для торговли пользовательскими сборками ChatGPT

15:00, 06 января 2024
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Скоро появится интернет-магазин для торговли пользовательскими сборками ChatGPTБез знаний в программировании
Bloomberg со ссылкой на электронные письма OpenAI части пользователям сообщило о запуске интернет-магазина компании для торговли кастомными версиями чат-бота ChatGPT.
Согласно инсайдерской информации агентства, такая платформа будет запущена уже на следующей неделе. На ней можно будет покупать пользовательские сборки ИИ чат-бота и продавать свои. При этом обладать глубокими познаниями в программировании не придётся.
Такой интернет-магазин был анонсирован на конференции AI-разработчиков в ноябре 2023 года.Тогда говорили о новой функции, которая позволит широкому круг пользователей придумывать свои версии ChatGPT, в том числе для бытовых целей. Но ситуация с увольнением Альтмана и последовавшими событиями отложила эти планы на месяц.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков
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