Скоро праздники: как защититься от фейковой распродажи в интернете

По мнению эксперта, мошенники готовятся к распродажам: «всегда садятся на тему, которая актуальна в моменте». Так появляются фишинговые копии интернет-магазинов, предложения о фальшивых скидках и другие мошеннические уловки, которыми злоумышленники пытаются обмануть потенциальную жертву.

Основана эта схема на желании людей купить подешевле. Или покупатели сами ищут такие ресурсы, или получают фишинговые ссылки в мессенджерах, на электронную почту либо в других средствах коммуникации.

И здесь всегда одна и та же логика: при посещении поддельного сайта, предлагающего огромные скидки и очень похожего на оригинальный ресурс, можно лишиться денег и не получить желаемый товар или «подарить» свои данные злоумышленникам.

Но от этого можно защититься.