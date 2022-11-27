Скоро праздники: как защититься от фейковой распродажи в интернете

Скоро праздники: как защититься от фейковой распродажи в интернетеОбъяснил эксперт по конкурентной разведке
Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал о простом способе, с помощью которого можно обезопасить себя от мошенников и предлагаемых ими фальшивых скидок в сезон распродаж.
Фото: Rentmanager.com
По мнению эксперта, мошенники готовятся к распродажам: «всегда садятся на тему, которая актуальна в моменте». Так появляются фишинговые копии интернет-магазинов, предложения о фальшивых скидках и другие мошеннические уловки, которыми злоумышленники пытаются обмануть потенциальную жертву.
Основана эта схема на желании людей купить подешевле. Или покупатели сами ищут такие ресурсы, или получают фишинговые ссылки в мессенджерах, на электронную почту либо в других средствах коммуникации.
И здесь всегда одна и та же логика: при посещении поддельного сайта, предлагающего огромные скидки и очень похожего на оригинальный ресурс, можно лишиться денег и не получить желаемый товар или «подарить» свои данные злоумышленникам.
Но от этого можно защититься.
Берёте название сайта, на который вы перешли, и до того, как вводить туда свои реквизиты, копируете это название и вбиваете в Google и Яндекс со словом "мошенники" или "кидалово". Не пишете руками, а копируете и вставляете. Потом смотрите, что получится. Если вы обнаружите, что про этот сайт есть информация в контексте мошенничества, то не надо им пользоваться. Если это вчера появившаяся однодневка, то таким сайтом тоже не следует пользоваться. Такая экспресс-пробивка сайтов доступна каждому человеку.