Скоро Верховный суд США рассмотрит дело об ответственности Google и других компаний за информацию в интернете

В частности, речь пойдёт о монополизме Google в продаже рекламы, обеспечения этого ИИ-алгоритмами, следящими за интересами пользователей, и ситуации со сторонними технологиями искусственного интеллекта, которые компания считает серьёзной угрозой. Из-за этого и отказалась от сотрудничества с OpenAI, разрабатывающей ИИ чат-бот ChatGPT. В случае каких-либо ограничений Google может потерять порядка $168 млн, являясь крупнейшим разработчиком технологий для покупки и продажи интернет-рекламы.

Да и все компании-разработчики ИИ-технологий считают это дело «экзистенциальной угрозой». Но в целом дело направлено как раз в сторону Google.

«Этот случай может негативно сказаться на всей рекламной экосистеме», — заявил главный исполнительный директор рекламной компании DMA United Марк Бекман, комментируя это дело.