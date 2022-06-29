Скоро выйдет Wi-Fi 7: зачем он нужен и что нового

Сообщается, что он может быть полезен не только смартфонам и прочим бытовым устройствам. Новое поколение беспроводной связи планируется применять в самых разных девайсах: от автомобилей и носимых гаджетов до AR/VR-шлемов с промышленным интернетом вещей.

Известно, что Wi-Fi 7 работает на частотах до 7 ГГц. Также новый стандарт может похвастаться радиодоступом, близким к 5G. На сегодняшний день его теоретический предел скорости составляет 46 Гбит/сек. На практике же специалисты достигали показателей в 30 Гбит/сек.

Ожидается, что финализация стандарта случится в 2024 году. Из-за этого, к слову, первые коммерческие устройства с поддержкой технологии, выходящие в 2023 году, будут называться «pre Wi-Fi 7». Но в дальнейшем смогут обновиться программно.