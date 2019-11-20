Наука и технологии
Сегодня 16:06
Скорость 6G-сетей будет измеряться в Тбит/сек
Переход на шестое поколение сетей ожидается через 10 лет
На данный момент сетью нового поколения считается именно 5G, однако компании уже сейчас приступают к разработке более современного стандарта. Об этом стало известно на конференции по информационным и коммуникационным технологиям будущего, которая помимо прочего пролила свет на некоторые подробности нового стандарта.
Так, представители китайской компании Huawei сообщили, что внедрение нового поколения произойдет не в ближайшее время. По их словам, переход на шестое поколение сетей случится как минимум через 10 лет. В рамках конференции также были отмечены главные особенности 6G, среди которых сверхвысокая надежность и субмиллисекундные задержки.
Кроме того, шестое поколение сетей будет способно достигать скорости передачи данных свыше Тбит/с.