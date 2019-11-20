Скорость 6G-сетей будет измеряться в Тбит/сек

Так, представители китайской компании Huawei сообщили, что внедрение нового поколения произойдет не в ближайшее время. По их словам, переход на шестое поколение сетей случится как минимум через 10 лет. В рамках конференции также были отмечены главные особенности 6G, среди которых сверхвысокая надежность и субмиллисекундные задержки.

Кроме того, шестое поколение сетей будет способно достигать скорости передачи данных свыше Тбит/с.