Наука и технологии
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Скорость движения молекул сняли с рекордно высокой частотой кадров
Правда, не обошлось без использования постобработки
Как стало известно, ученые из Токийского университета смогли сделать ранее невозможное — они сняли скорость движения молекул на видео с рекордной высокой частотой кадров в 1 600 к/сек (кадров в секунду).
Особенно удивительным данное достижение выглядит на фоне того, что ранее частота кадров при подобной съемке не превышала 16 к/сек. Правда, тогда специалисты использовали лишь трансмиссионную электронную микроскопию (ТЭМ), в то время как в рамках свежего исследования было решено к ТЭМ добавить еще и DED-камеру.
Правда, даже при использовании двух лучших в своем сегменте технологий, ученые получили крайне “шумный” итоговый результат — на видео был слишком высокий уровень собственных шумов скоростного электронного датчика. Но с этой проблемой ученые справились при помощи дальнейшей математической обработки видео.