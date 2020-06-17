Скорость движения молекул сняли с рекордно высокой частотой кадров

Особенно удивительным данное достижение выглядит на фоне того, что ранее частота кадров при подобной съемке не превышала 16 к/сек. Правда, тогда специалисты использовали лишь трансмиссионную электронную микроскопию (ТЭМ), в то время как в рамках свежего исследования было решено к ТЭМ добавить еще и DED-камеру.