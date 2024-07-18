Скорость космического интернета Starlink превысил 8 Гбит/сек

Скорость выгрузки также ожидается на уровне 8 Гбит/с в ближайшее время.

Этот пакет предназначен для обеспечения высокоскоростного интернета в удалённых районах и стоит $75 000 в месяц при начальных инвестициях в $1.25 млн на установку. Первый шлюз был установлен на острове Уналашка в Аляске, в городе с населением около 4000 человек.