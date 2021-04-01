Наука и технологии
Сегодня в 11:16
Скорость приёма пищи оказалась важной для успешного похудения
При этом эксперты уточнили, от чего чаще всего эта самая скорость зависит
Группа учёных из Университета Роэхэмптона и Бристольского университета провели исследование, в рамках которого изучили множество факторов, способных повлиять на развитие ожирения. По итогу они пришли к очень интересному выводу о влиянии скорости приёма пищи на успешность похудения.
Так, изучив более 800 взрослых и детей, специалисты выяснили, что более высокая скорость употребления пищи наблюдалась у людей с повышенными ИМТ и окружностью талии, пишет Популярная Механика. Это натолкнуло экспертов к выводу, согласно которому медленное поедание блюд может помочь в приведении веса и тела в норму.
Ученые также подметили, что взрослые, не имеющие братьев и сестер, чаще всего едят куда медленнее тех, кто не был первенцами, но всё же имели братьев или сестер.