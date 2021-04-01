Скорость приёма пищи оказалась важной для успешного похудения

Так, изучив более 800 взрослых и детей, специалисты выяснили, что более высокая скорость употребления пищи наблюдалась у людей с повышенными ИМТ и окружностью талии, пишет Популярная Механика. Это натолкнуло экспертов к выводу, согласно которому медленное поедание блюд может помочь в приведении веса и тела в норму.

Ученые также подметили, что взрослые, не имеющие братьев и сестер, чаще всего едят куда медленнее тех, кто не был первенцами, но всё же имели братьев или сестер.