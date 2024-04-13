«Скрытное» приложение МКБ стало недоступно для скачивания из App Store

Опубликовано 13 апреля 2024, 20:08
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«Скрытное» приложение МКБ стало недоступно для скачивания из App StoreВслед за приложением Газпромбанка
Приложение МКБ пропало из магазина приложений для устройств на iOS
Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ), временно недоступно для загрузки из App Store на устройствах с iOS, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.
Пользователи, которые уже установили приложение, могут продолжать его использовать без проблем. Банк советует не удалять предыдущие версии приложения и отключить автоматическое обновление приложений на устройствах iPhone.
В сообщении также добавили, что они работают над восстановлением доступа к приложению в App Store как можно скорее. МКБ находится под санкциями США и ЕС, что привело к удалению его приложения из магазинов приложений App Store и Google Play.
Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов
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