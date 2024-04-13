«Скрытное» приложение МКБ стало недоступно для скачивания из App Store

Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ), временно недоступно для загрузки из App Store на устройствах с iOS, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.

Пользователи, которые уже установили приложение, могут продолжать его использовать без проблем. Банк советует не удалять предыдущие версии приложения и отключить автоматическое обновление приложений на устройствах iPhone.

В сообщении также добавили, что они работают над восстановлением доступа к приложению в App Store как можно скорее. МКБ находится под санкциями США и ЕС, что привело к удалению его приложения из магазинов приложений App Store и Google Play.