Скрытое состояние Apple: кто правит триллионной империей

Скрытое состояние Apple: кто правит триллионной империейС контрольными пакетами акций
Новые детали владения Apple будут раскрыты в предстоящем в январе 2024 года прокси-отчете. Однако, по состоянию на январь 2023 года в «королевстве» Apple господствовала компания Vanguard Group Inc., владеющая 7,96% акций технологического гиганта, а точнее, более 1,2 миллиарда акций.
Не отстает и BlackRock Inc., у которой в руках 6% заветных акций Apple, а третье место занимает Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета с долей 5,73%.
И если говорить о частных лицах, то генеральный директор Apple Тим Кук готовится к большому открытию в январе 2024 года. По состоянию на октябрь 2023 года в его кармане находилось 3,3 миллиона акций, и вскоре доля Кука в империи будет обнажена.
И если говорить о состоянии Apple, то недавно стало известно, что компания столкнулась с потенциальной потерей доходов в размере от $ 300 до $ 400 млн из-за приостановки продаж двух моделей Apple Watch в США. Однако эта сумма является относительно небольшой для Apple, учитывая, что аналитики ожидают, что Apple сгенерирует почти $ 120 млн продаж в период с октября по декабрь, включая праздничный сезон.