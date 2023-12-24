Скрытое состояние Apple: кто правит триллионной империей

Не отстает и BlackRock Inc., у которой в руках 6% заветных акций Apple, а третье место занимает Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета с долей 5,73%.

И если говорить о частных лицах, то генеральный директор Apple Тим Кук готовится к большому открытию в январе 2024 года. По состоянию на октябрь 2023 года в его кармане находилось 3,3 миллиона акций, и вскоре доля Кука в империи будет обнажена.

И если говорить о состоянии Apple, то недавно стало известно, что компания столкнулась с потенциальной потерей доходов в размере от $ 300 до $ 400 млн из-за приостановки продаж двух моделей Apple Watch в США. Однако эта сумма является относительно небольшой для Apple, учитывая, что аналитики ожидают, что Apple сгенерирует почти $ 120 млн продаж в период с октября по декабрь, включая праздничный сезон.