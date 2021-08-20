Скрывавшегося 15 лет преступника поймали при помощи системы распознавания лиц

Речь идёт о 54-летнем Рэнди Левине из Бока-Ратон, который в своё время обманул более 20 человек на сумму в сотни тысяч долларов, пишет The Verge. В 2005 году он успешно сбежал из США после того, как власти изъяли его паспорт в рамках расследования предполагаемой аферы.

Сообщив о том, что он его просто потерял, злоумышленник восстановил документ. Затем он перебрался в Польшу, но уже в 2008 году его арестовали и там. Пока местные чиновники принимали решение об экстрадиции Левина на родину, он в очередной раз успешно скрылся. Как оказалось, теперь уже в Австрию.

Именно там система распознавания лиц и опознала его в момент, когда мошенник пытался использоваться мексиканский паспорт для открытия банковского счёта.