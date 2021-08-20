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Скрывавшегося 15 лет преступника поймали при помощи системы распознавания лиц

История идеально подходит для сценария остросюжетного фильма
В сети появилось интересное сообщение, которым поделилось Министерство юстиции США. Оказалось, что правоохранительным органам удалось обнаружить беглеца, прятавшегося от правосудия 15 лет, благодарятехнологии распознавания лиц.
Скрывавшегося 15 лет преступника поймали при помощи системы распознавания лиц

Речь идёт о 54-летнем Рэнди Левине из Бока-Ратон, который в своё время обманул более 20 человек на сумму в сотни тысяч долларов, пишет The Verge. В 2005 году он успешно сбежал из США после того, как власти изъяли его паспорт в рамках расследования предполагаемой аферы.

Сообщив о том, что он его просто потерял, злоумышленник восстановил документ. Затем он перебрался в Польшу, но уже в 2008 году его арестовали и там. Пока местные чиновники принимали решение об экстрадиции Левина на родину, он в очередной раз успешно скрылся. Как оказалось, теперь уже в Австрию.

Именно там система распознавания лиц и опознала его в момент, когда мошенник пытался использоваться мексиканский паспорт для открытия банковского счёта.