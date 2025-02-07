Skyeng начал адаптировать уроки ин. яза под интересы и навыки учеников с помощью ИИ

Искусственный интеллект анализирует данные ученика и формирует уникальный план урока с интерактивными упражнениями, которые раньше требовали нескольких дней работы методистов. В Skyeng уверены, что персонализированный подход повысит вовлеченность учеников и сделает процесс обучения более эффективным.

Одной из ключевых функций системы стала возможность выбора «разминки» перед началом занятия. Теперь ученик сам решает, как пройдут первые 5−10 минут урока, выбирая темы и задания, которые ему наиболее интересны. Например, если ученик интересуется путешествиями, система предложит упражнения, связанные с этой темой.