Skyeng начал адаптировать уроки ин. яза под интересы и навыки учеников с помощью ИИ

Skyeng начал адаптировать уроки ин. яза под интересы и навыки учеников с помощью ИИЗа пару минут
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Искусственный интеллект анализирует данные ученика и формирует уникальный план урока с интерактивными упражнениями, которые раньше требовали нескольких дней работы методистов. В Skyeng уверены, что персонализированный подход повысит вовлеченность учеников и сделает процесс обучения более эффективным.
Одной из ключевых функций системы стала возможность выбора «разминки» перед началом занятия. Теперь ученик сам решает, как пройдут первые 5−10 минут урока, выбирая темы и задания, которые ему наиболее интересны. Например, если ученик интересуется путешествиями, система предложит упражнения, связанные с этой темой.
Также Skyeng внедрил инструмент для создания индивидуальных упражнений в режиме реального времени. Преподаватели могут за несколько секунд генерировать дополнительные задания, например, для тренировки грамматики. Сейчас этой возможностью пользуются 10% учителей, но компания рассчитывает на увеличение числа пользователей.
В 2025 году Skyeng планирует внедрить «граф навыков» — систему, которая будет автоматически анализировать успехи учеников и рекомендовать задания, помогающие устранить пробелы в знаниях. Это позволит ускорить процесс обучения и сделать его более продуктивным без необходимости постоянного контроля со стороны преподавателя.