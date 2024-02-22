Skyryse представила вертолет One с упрощенным управлением за $ 2 млн

Операционная система SkyOS вертолета использует технологию fly-by-wire, подобную drive-by-wire в автомобилях. Эта технология заменяет механические связи электрическими цепями, что позволяет программировать функции обычных элементов управления прямо в SkyOS. Вместо того чтобы физически присутствовать в кабине, они могут быть адаптированы программно.

SkyOS не является полностью автопилотной системой. Человеку-пилоту все еще предстоит управлять вертолетом с помощью единственной четырехосевой джойстика, но ему предоставлены значительные средства поддержки. Система автоматически поддерживает вертолет в безопасной зоне полета, а функция Hover Assist обеспечивает стабильное зависание даже при отпускании джойстика.

Запустить двигатель, выполнить процедуры взлета и посадки можно простыми свайпами по сенсорным экранам. В случае обнаружения сбоя в работе двигателя SkyOS автоматически переходит в режим авторотации, автоматизируя такие функции, как глиссирование, взлет и посадка.

Что касается обучения, чтобы летать на Skyryse One, достаточно стандартного лицензирования частного пилота вертолета. В случае наличия лицензии на самолеты потребуется всего 20 часов дополнительного обучения на Skyryse One.

Первые поставки начнутся в следующем году после получения сертификации на пригодность к полетам. Полные характеристики будут представлены ближе к этому времени.