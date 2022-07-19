Следит ли ваш провайдер за сайтами, на которые вы заходите

По словам эксперта, не стоит опасаться слежки, поскольку ни государству, ни провайдерам большая часть данных пользователей неинтересна. Поэтому тотальной слежки в режиме 24/7 просто не происходит.

Тем не менее некоторые данные провайдеры обязаны собирать. Все поставщики интернет-связи по закону должны собирать некоторую пользовательскую информацию и хранить её в течение 30 дней. Но эта информация не касается точечного описания сайтов, которые пользователь посещал, такие данные хранятся в логах — специальных списках, содержащих URL и IP-адреса серверов.

Также в течение 30 дней провайдеры хранят поисковые запросы клиентов и при необходимости могут передать их госорганами, при запросе.