Наука и технологии
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Следит ли ваш провайдер за сайтами, на которые вы заходите

Объяснила эксперт
Директор молодёжного техноковоркинга РТУ МИРЭА Светлана Деревлёва рассказала, какие данные собирают интернет-провайдеры, и как это делают.
Следит ли ваш провайдер за сайтами, на которые вы заходите

По словам эксперта, не стоит опасаться слежки, поскольку ни государству, ни провайдерам большая часть данных пользователей неинтересна. Поэтому тотальной слежки в режиме 24/7 просто не происходит.

Тем не менее некоторые данные провайдеры обязаны собирать. Все поставщики интернет-связи по закону должны собирать некоторую пользовательскую информацию и хранить её в течение 30 дней. Но эта информация не касается точечного описания сайтов, которые пользователь посещал, такие данные хранятся в логах — специальных списках, содержащих URL и IP-адреса серверов.

Также в течение 30 дней провайдеры хранят поисковые запросы клиентов и при необходимости могут передать их госорганами, при запросе.

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