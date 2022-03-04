Следом за Facebook: в России началась полная блокировка Twitter

Как и в случае с детищем Meta, сервис микроблогов был заблокирован силами Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор. На данный момент неизвестна точная формулировка причины перекрытия доступа.

Отметим, что частичная блокировка доступа к платформе, в виде замедления, началась ещё в 2021 году. Тогда причиной для принятия такого решения называлось неоднократное нарушение Twitter российского законодательства.

Напомним, что Facebook заблокировали в России из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны самой соцсети. Планируется ли снимать ограничения к Facebook и Twitter в ближайшее время — неизвестно.