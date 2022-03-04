Следом за Facebook: в России началась полная блокировка Twitter

Наука и технологии
Вчера в 22:56
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Следом за Facebook: в России началась полная блокировка TwitterЧастичная же стартовала ещё в 2021 году
Несколько часов назад стало известно о блокировке Facebook на территории России. Теперь эта участь коснулась и другого популярного сервиса — Twitter.
Как и в случае с детищем Meta, сервис микроблогов был заблокирован силами Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор. На данный момент неизвестна точная формулировка причины перекрытия доступа.
Отметим, что частичная блокировка доступа к платформе, в виде замедления, началась ещё в 2021 году. Тогда причиной для принятия такого решения называлось неоднократное нарушение Twitter российского законодательства.
Напомним, что Facebook заблокировали в России из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны самой соцсети. Планируется ли снимать ограничения к Facebook и Twitter в ближайшее время — неизвестно.
Источник: ТАСС