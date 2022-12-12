Следующая презентация Apple пройдёт 12 января

Следующая презентация Apple пройдёт 12 январяКак неожиданно и приятно
Традиционно, Apple проводит несколько презентаций осенью. В рамках одной из них нас обязательно ждёт анонс новых ноутбуков бренда. Но в этом году купертиновцы обновили свои MacBook лишь в первой половине 2022-го.
Фото: Telegram / 42 секунды
Могло показаться, что яблочная корпорация решила обделить нас интересными анонсами, но как бы не так. Буквально несколько минут в Сети появился постер грядущей презентации, которая пройдёт уже 12 января 2023 года.
Мероприятие носит название «Think different. See different» («Думай иначе. Смотри иначе»). При этом логотип компании разделяется на три основных цвета стандарта RGB: зелёный, синий и красный:
Если гадать на кофейной гуще, то можно предположить, что либо нам покажут MacBook с какой-то интересной технологией экрана, либо же первые AR/VR-шлем бренда. И хоть последние утечки говорили, что релиз гарнитуры отложили на несколько лет, ничто не мешает этим слухам оказаться просто слухам.