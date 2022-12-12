Следующая презентация Apple пройдёт 12 января

Могло показаться, что яблочная корпорация решила обделить нас интересными анонсами, но как бы не так. Буквально несколько минут в Сети появился постер грядущей презентации, которая пройдёт уже 12 января 2023 года.

Мероприятие носит название «Think different. See different» («Думай иначе. Смотри иначе»). При этом логотип компании разделяется на три основных цвета стандарта RGB: зелёный, синий и красный: