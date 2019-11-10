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Следующее поколение Apple Watch оснастят Touch ID

Об этом говорит новый патент компании
Стало известно об очередном патенте от Apple, который проливает свет на новые разработки компании. Так, управление США по патентам и торговым маркам раскрыло заявку американской корпорации, в которой идет речь о новых Apple Watch.

Известно, что данная заявка на патент была оформлена компанией еще в мае 2018, однако информация на официальном сайте управления США по патентам и торговым маркам появилась только сейчас. В самой заявке затронута тема антенн “умных” часов, которые компания предлагает переместить из основного модуля гаджета в ремешок. Таким образом планируется достигнуть дополнительную функциональность устройства. И что еще более интересно, в опубликованном патенте указано, что дисплей часов может обладать способностью снятия отпечатков пальцев, что подразумевает наличие Touch ID в экране.

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Предполагается, что уже следующее поколение Apple Watch оснастят Touch ID, что позволит будущим пользователям проводить транзакции, подтверждая их с помощью отпечатков пальцев.