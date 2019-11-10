Следующее поколение Apple Watch оснастят Touch ID

Известно, что данная заявка на патент была оформлена компанией еще в мае 2018, однако информация на официальном сайте управления США по патентам и торговым маркам появилась только сейчас. В самой заявке затронута тема антенн “умных” часов, которые компания предлагает переместить из основного модуля гаджета в ремешок. Таким образом планируется достигнуть дополнительную функциональность устройства. И что еще более интересно, в опубликованном патенте указано, что дисплей часов может обладать способностью снятия отпечатков пальцев, что подразумевает наличие Touch ID в экране.