Следующее поколение литий-серных аккумуляторов будет заряжаться за 5 минут

Профессор Шижанг Цяо, руководитель группы университета Аделаиды по исследованиям в области нанотехнологий и катализа в энергетике, вместе с командой исследователей изучали процесс снижения серы (SRR), который определяет скорость зарядки-разрядки Li-S аккумуляторов.

Используя различные электрокатализаторы на основе углерода и переходных металлов, они создали нанокомпозитный электрокатализатор, включающий углеродный материал и кластеры кобальта-цинка (CoZn). Новая разработка позволила достичь исключительного соотношения мощности к массе в 26,120 Вт кгс-1.

Этот прорыв в технологии зарядки Li-S аккумуляторов имеет огромный потенциал для революции в области энергосберегающих технологий и создания высокопроизводительных батарейных систем для различных приложений.

Li-S аккумуляторы с высокой мощностью могут стать идеальным решением для устройств, требующих быстрой зарядки и разрядки, повышая производительность и надежность как в потребительской электронике, так и в системах энергосбережения в крупномасштабных сетевых приложениях.