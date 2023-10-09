Следующий AR-шлем Apple будет поставляться с индивидуальными линзами прямо с завода

При этом ожидается, что новинка будет индивидуально настроена для людей с нарушениями зрения прямо на заводе.

В первом поколении Vision Pro решение для носящих очки заключается в предоставлении дополнительных линз от Zeiss в розничных магазинах Apple. Однако это создаёт проблемы с управлением запасами и сделало онлайн-магазин бренда в «медицинского поставщика».

Стоит отметить, что имеется ряд сложностей, связанных с привязкой будущего продукта к индивидуализации дисплеев, учитывая, что рецепты пользователей могут меняться со временем.

Однако Apple, вероятно, уже рассмотрела данный вопрос и подала соответствующие патенты. Так или иначе, релиз первой ревизии Apple Vision Pro ожидается лишь в I квартале 2024 года, а это значит, что до следующего поколения время ещё есть.