Следующим крупным проектом Apple будет настольный робот

По данным Bloomberg, команда из нескольких сотен человек трудится над устройством, которое сможет наклоняться, вращаться на 360 градусов и выполнять различные задачи.

Ожидается, что робот будет управляться с помощью Siri и других функций Apple Intelligence, таких как «посмотри на меня», которая позволит устройству поворачивать экран в сторону пользователя во время видеозвонка.

Устройство предназначено для выполнения множества задач, таких как управление умным домом, участие в видеоконференциях и мониторинг безопасности.

Проект находится под руководством Кевина Линча, вице-президента Apple по технологиям, и предполагается, что его запуск состоится в 2026 или 2027 году. Ориентировочная стоимость устройства может составить около $1000.