Следы воды обнаружили в атмосфере спутника Юпитера

Несмотря на то, что научное сообщество давно предполагало наличие данного вещества в атмосфере Ганимеда, найти доказательств тому им никак не удавалось. И вот, с помощью данных, собранных «Хаббл» ещё в апреле 2018 года, специалисты всё же увидели «водяные» линии в спектре спутника, передаёт Популярная Механика.

Затем они оценили концентрацию воды в атмосфере Ганимеда, а также измерили её примерную массу. Что интересно, теперь учёные имеют данные, согласно которым концентрация паров воды на светлой и тёмной сторонах спутника довольно-таки заметно отличается.

Так, если на солнечной части насчитывается около 30 нанограмм на 1 кв.см, то на обратной стороне её вовсе нет.