Следящий через веб-камеру вирус распространяется через читы к популярным играм

Эксперты из Solar 4RAYS обнаружили новое вредоносное ПО под названием Webrat, которое крадёт личные данные и следит за пользователями через веб-камеру или экран рабочего стола. Этот вирус распространяется под видом читов для популярных игр, таких как Rust, Counter Strike и Roblox, а также через различные программы. Особенно часто ссылки на заражённые файлы оставляют в комментариях под видео на YouTube.

Webrat появился в начале 2025 года и уже активно продаётся в теневом интернете. Вредоносное ПО выполняет функции стилера, похищая аккаунты в Steam, Telegram, Discord, данные из криптокошельков и другие ценные сведения. Помимо этого, вирус позволяет злоумышленникам управлять заражённым компьютером, запускать майнинговые программы или блокировать доступ к устройству.

Эксперты предупреждают, что жертвами Webrat могут стать не только геймеры, но и сотрудники компаний, скачивающие пиратские программы. Полученные данные злоумышленники используют для шантажа, сваттинга или других манипуляций. Чтобы защититься, специалисты рекомендуют не скачивать файлы из подозрительных источников и установить антивирус с расширенными функциями безопасности.