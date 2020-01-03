Наука и технологии
Сегодня 17:08
Слепая японка изобрела новый способ изучения космоса по звуку
При этом данный метод, по ее словам, будет полезен и обычным зрячим ученым
Научное издание Nature опубликовало материал, в котором рассказало о том, как потерявшая в 20 лет зрение японка создала совершенно новую методику, благодаря которой ученые смогут изучать космическое пространство по звуку. Что интересно, данный метод и вправду в некоторых аспектах имеет преимущество над традиционными визуальными методами.
Автором нового подхода является Ванда Диас Мерсед, которая на данный момент работает в Международном астрономическом союзе в Японии. Так, она предлагает преобразовывать яркость и частоту электромагнитного излучения, наблюдаемые при изучении космического пространства, в аналогичные слышимые элементы, такие как высота звука, громкость, а также ритм. По словам ученой, данный метод может быть полезен не только для слепых, но и для зрячих ее коллег, так как позволяет избежать методологических искажений в выводах.
Также по словам Ванды Диас Мерсед данный метод позволит еще лучше изучить вопрос обитаемости экзопланет.