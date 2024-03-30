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Наука и технологии
Опубликовано 30 марта 2024, 05:48
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Слепые и слабовидящие люди смогут ощутить солнечное затмение

С помощью специальные устройства
Во время солнечного затмения 8 апреля незрячие и слабовидящие люди смогут ощутить это небесное явление благодаря звуку и тактильным устройствам. На публичных мероприятиях в Северной Америке будут доступны специальные устройства, которые позволят им «слышать» и «ощущать» затмение.
Слепые и слабовидящие люди смогут ощутить солнечное затмение
© Ferra

Устройство под названием LightSound box будет переводить изменения света в звук: яркое солнце будет сопровождаться высокими флейтовыми нотами, а по мере затемнения появятся более низкие звуки. Это устройство разработано с участием астрономов и незрячих и слабовидящих специалистов.

Слепые и слабовидящие люди смогут ощутить солнечное затмение
© LightSound box

Также будет использоваться планшет Cadence, который позволит ощутить движение луны перед солнцем при помощи выступающих точек на поверхности.

Эти инновационные устройства предоставят возможность людям с ограниченными возможностями стать участниками этого удивительного астрономического события и насладиться его красотой и загадкой.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#затмение
,
#разработка
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#Слепота