Слепые и слабовидящие люди смогут ощутить солнечное затмение

Также будет использоваться планшет Cadence, который позволит ощутить движение луны перед солнцем при помощи выступающих точек на поверхности.

Эти инновационные устройства предоставят возможность людям с ограниченными возможностями стать участниками этого удивительного астрономического события и насладиться его красотой и загадкой.