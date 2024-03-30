Слепые и слабовидящие люди смогут ощутить солнечное затмение

Опубликовано 30 марта 2024, 05:48
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Слепые и слабовидящие люди смогут ощутить солнечное затмениеС помощью специальные устройства
Во время солнечного затмения 8 апреля незрячие и слабовидящие люди смогут ощутить это небесное явление благодаря звуку и тактильным устройствам. На публичных мероприятиях в Северной Америке будут доступны специальные устройства, которые позволят им «слышать» и «ощущать» затмение.
Устройство под названием LightSound box будет переводить изменения света в звук: яркое солнце будет сопровождаться высокими флейтовыми нотами, а по мере затемнения появятся более низкие звуки. Это устройство разработано с участием астрономов и незрячих и слабовидящих специалистов.
Также будет использоваться планшет Cadence, который позволит ощутить движение луны перед солнцем при помощи выступающих точек на поверхности.
Эти инновационные устройства предоставят возможность людям с ограниченными возможностями стать участниками этого удивительного астрономического события и насладиться его красотой и загадкой.