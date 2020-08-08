Слепые люди способны использовать зрительную часть своего мозга для расшифровки звуков

В рамках данной работы международная группа исследователей привлекла добровольцев, мозговую активность которых сканировали с завязанными глазами. Так, участникам, в ходе сканирования, включали пение птиц, диалоги людей и шум транспорта через наушники. Выяснилось, что для определения звука участники пользовались первичной зрительной корой. Тот же эксперимент провели и со слепыми с рождения людьми, благодаря чему и стало известно, что для расшифровки звуков первичная зрительная кора не нуждается в визуальных образах и представлениях.

”В ходе исследования мы обнаружили, что, хотя люди со зрением могут используют свое визуальное воображение, те, у кого нет зрения, по-прежнему используют ту же часть мозга для передачи звука, а это означает, что у людей есть базовый механизм мозга, независимый от визуальных образов и, что более интересно, визуального опыта. Таким образом, исследование показало, что даже самая ранняя часть зрительной коры чувствительна к информации, которую мы слышим, а не только к тому, что мы видим”, - поделилась доктор Петра Веттер из отдела психологии Royal Holloway.