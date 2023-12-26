Слепые пауки научились… реагировать на свет: ученые изучили этот процесс

Вопреки общепринятому мнению о том, что обитатели пещер теряют глаза и способность чувствовать свет, исследование показало, что эти слепые пауки демонстрируют удивительную чувствительность к нему. Независимо от того, находились ли они у входа в пещеру или глубоко внутри, все исследованные пауки демонстрировали врожденную способность обнаруживать свет, даже те, которые полностью потеряли глаза.

Исследователи объясняют такую неожиданную чувствительность к свету тем, что паукам необходимо избегать сухого воздуха у входа в пещеру.

Исследование подчеркивает жизнестойкость и способность к адаптации этих слепых арахнид, бросая вызов нашему пониманию того, как существа развиваются в экстремальных условиях.