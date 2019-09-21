Слепых снова сделали зрячими при помощи компьютерной техники

Аппарат фиксирует образы через специальную камеры, подсоединенную к очкам. Далее происходит передача образов на имплант, который установлен в зрительной коре головного мозга участников эксперимента. Таким образом, встроенный имплант конвертирует образы в своего рода световые точки, которые человек может видеть. Данная технология при помощи вспышек света позволяет людям понимать, что происходит вокруг.

Сообщается, что новое устройство не только частично вернуло зрение, но и сделала незрячих более независимыми. Так, один из участников эксперимента снова живет полноценной жизнью: готовит, убирается, сортирует белье для стирки и прочие бытовые моменты, которые раньше вызывали трудности или вовсе были недоступны.