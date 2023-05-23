Слитые документы раскрыли планы Испании запретить сквозное шифрование, используемое в WhatsApp и Telegram

Сквозное шифрование — это метод, обеспечивающий конфиденциальность переписки, делая её доступной только для отправителя и получателя.

Стоит отметить, что ещё в конце 2020 года ЕС обсуждал возможность изменения действующих законов, чтобы получить доступ к зашифрованным переговорам в случае необходимости. Тогда чиновники заявляли, что защитные методы способны затруднять процесс расследований.

В мае 2022 года предложение стало более конкретным. Новый проект Евросоюза предлагает, чтобы технологические компании самостоятельно сканировали личные сообщения для обнаружения нелегального материала. Apple уже пыталась это реализовать, но отказалась после критики.

Согласно документу от апреля 2023 года, полученного Wired, Евросоюз запросил мнение 20 стран-членов блока. 19 голосовали «за» сохранение сквозного шифрования, тогда как Испания была категорически против и предпочла продвигать полный запрет на него.