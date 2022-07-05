Сломался Xiaomi Mi Band 7 Pro? Вам заменят его на новый в течение 180 дней после покупки

Теперь же выяснилось, что интернет-площадка JD.com предлагает покупателям очень интересный вариант покупки устройства. Изначальная цена трекера в магазине составляет 57 долларов.

Но при этом ресурс предлагает гарантию, которая подразумевает замену девайса без ремонта в случае, если он сломается. Важный момент: случай, с которым пользователь обратится в сервисный центр, должен быть гарантийным.

Если это условие соблюдено, то пользователю, вместо починки браслета, предложат на замену совершенно новый. Работать данная гарантия будет в течение 180 дней с момента покупки.

Напомним, что Mi Band 7 Pro оснащён крупным AMOLED-дисплеем, занимающим 87,7% площади фронтальной панели. При этом новинка поддерживает режим Always on Display и оснащено датчиками ЧСС и SpO2.